Аналитик Майкл Пактер: Sony «серьёзно облажалась» с выпуском цифровой версии PS5

По мнению игрового аналитика Майкла Пактера, разработчики не смогут отбить деньги, потраченные на создание цифровой версии Playstation 5. «Sony «серьёзно облажалась» с выпуском цифровой версии», — считает Майкл.
«Насколько мы можем судить, создание каждой цифровой PS5 обошлось Sony в $ 450. Чтобы покрыть потери и заработать на этой версии консоли, игрокам придётся приобрести кучу игр. Не каждый сможет себе это позволить», — говорит аналитик.
Пактер добавил, что большинство потребителей всё равно остановят свой выбор на стандартной версии PS5 с дисководом.
«Я на самом деле не думаю, что многие потребители захотят сэкономить деньги. Я думаю, что большинство предпочло бы иметь дисковод под рукой, чтобы у них была возможность взять игру у своего друга или обменять её на что-то другое. Учитывая этот фактор, я думаю, что в долгосрочной перспективе Sony начнёт продавать и выпускать меньше цифровых PS5», — считает Майкл.
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