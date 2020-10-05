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Разработчики Fall Guys показали новый уровень из второго сезона

Разработчики Fall Guys показали новый уровень из второго сезона
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики игры Fall Guys: Ultimate Knockout показали один из новых уровней второго сезона. Уровень, как и весь сезон, посвящён теме Средневековья.

Уровень называется «Рыцарская лихорадка». Игрокам необходимо преодолевать различные препятствия. В их качестве выступают брёвна с шипами, огромные топоры и прочее оружие той эпохи.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале IGN.

Ранее разработчик сообщил, что во втором сезоне «королевской битвы» Fall Guys можно будет получить на 600% больше корон за прогресс. Короны — внутриигровая валюта, которую игроки получают либо за победы, либо в качестве сезонных наград. В первом сезоне за прогресс игроки могли получить всего три короны, и этого не хватало на покупку костюмов. Как сообщили разработчики, во втором сезоне можно будет получить уже 18 корон.

Игра Fall Guys вышла 4 августа. Её выпустили на PC и PlayStation 4. За сутки после релиза в Fall Guys сыграло более 1,5 млн пользователей по всему миру.

Во втором сезоне Fall Guys можно будет получить на 600% больше корон за прогресс
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