Разработчики Fall Guys показали новый уровень из второго сезона

Разработчики игры Fall Guys: Ultimate Knockout показали один из новых уровней второго сезона. Уровень, как и весь сезон, посвящён теме Средневековья.
Уровень называется «Рыцарская лихорадка». Игрокам необходимо преодолевать различные препятствия. В их качестве выступают брёвна с шипами, огромные топоры и прочее оружие той эпохи.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале IGN.
Ранее разработчик сообщил, что во втором сезоне «королевской битвы» Fall Guys можно будет получить на 600% больше корон за прогресс. Короны — внутриигровая валюта, которую игроки получают либо за победы, либо в качестве сезонных наград. В первом сезоне за прогресс игроки могли получить всего три короны, и этого не хватало на покупку костюмов. Как сообщили разработчики, во втором сезоне можно будет получить уже 18 корон.
Игра Fall Guys вышла 4 августа. Её выпустили на PC и PlayStation 4. За сутки после релиза в Fall Guys сыграло более 1,5 млн пользователей по всему миру.
- 5 октября 2020
-
19:30
-
19:11
-
18:37
-
17:38
-
16:15
-
14:32
-
13:45
-
12:36
-
11:40
-
00:36
- 4 октября 2020
-
23:40
-
16:05
-
14:13
-
13:49
-
13:22
-
12:35
- 3 октября 2020
-
23:46
-
17:03
-
16:20
-
14:46
-
13:52
-
13:17
-
10:56
-
01:52
- 2 октября 2020
-
21:27
-
20:32
-
19:47
-
18:37
-
17:58
-
16:39
-
15:10
-
14:43
-
14:22
-
12:20
-
12:14