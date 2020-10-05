Андрей Василевский из «Тампы» — лучший вратарь NHL 21
Electronic Arts представила рейтинги лучших вратарей NHL 21. Российский голкипер Андрей Василевский из клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» получил наивысший рейтинг среди вратарей — 91.
Топ-10 лучших вратарей по версии NHL 21
- Андрей Василевский («Тампа») — 91
- Джон Гибсон («Анахайм») — 90
- Туукка Раск («Бостон») — 90
- Кэри Прайс («Монреаль») — 90
- Коннор Хеллебайк («Виннипег») — 90
- Бен Бишоп («Даллас») — 89
- Фредерик Андерсен («Торонто») — 88
- Якоб Маркстрём («Ванкувер») — 88
- Брэйден Холтби («Вашингтон») — 88
- Робин Ленер («Вегас») — 87
Напомним, Александр Овечкин будет присутствовать на обложке хоккейного симулятора NHL 21. Игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 16 октября. Игроки, купившие издания Deluxe и Ultimate, смогут поиграть в 21-ю часть на три дня раньше, начиная с 13 октября.
Игрокам доступны три версии нового хоккейного симулятора: стандартное издание — за 4899 рублей, Deluxe-издание — за 5999 рублей, Ultimate-издание — за 7499 рублей.
Малкин в NHL 21 получил карточку с рейтингом 91, Кросби — с рейтингом 93
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