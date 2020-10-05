Андрей Василевский из «Тампы» — лучший вратарь NHL 21

Electronic Arts представила рейтинги лучших вратарей NHL 21. Российский голкипер Андрей Василевский из клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» получил наивысший рейтинг среди вратарей — 91.

Топ-10 лучших вратарей по версии NHL 21

Напомним, Александр Овечкин будет присутствовать на обложке хоккейного симулятора NHL 21. Игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 16 октября. Игроки, купившие издания Deluxe и Ultimate, смогут поиграть в 21-ю часть на три дня раньше, начиная с 13 октября.



Игрокам доступны три версии нового хоккейного симулятора: стандартное издание — за 4899 рублей, Deluxe-издание — за 5999 рублей, Ultimate-издание — за 7499 рублей.