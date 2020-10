В Сети сравнили уровень шума Xbox Series X и PS4 Pro

Журналисты издания XboxDynasty замерили уровень шума консолей Xbox Series X и PS4 Pro. Они расположили шумомер на расстоянии 1 см от приставок. Экспериментаторы стремились измерить не воспринимаемый уровень шума, так как на него могут влиять и субъективные факторы, а шум, издаваемый непосредственно консолями.

Новая приставка от Microsoft оказалась гораздо тише PS4 Pro.

Xbox Series X:

Меню консоли, работа с интерфейсом: 22-26 дБ

Игра в Destiny 2: 26-31 дБ

Установка диска: 40-44 дБ

PS4 Pro:

Меню консоли, работа с интерфейсом: 58-61 дБ

Игра в Destiny 2: 63-69 дБ

Игра в The Last of Us Part 2: 67-71 дБ

Напомним, Xbox Series S и Xbox Series X появятся в продаже уже 10 ноября по цене $ 299 (26 990 рублей в России) и $ 499 (45 590 рублей в России) соответственно. Предварительные заказы консолей открылись 22 сентября.