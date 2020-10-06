В Сети сравнили уровень шума Xbox Series X и PS4 Pro

Журналисты издания XboxDynasty замерили уровень шума консолей Xbox Series X и PS4 Pro. Они расположили шумомер на расстоянии 1 см от приставок. Экспериментаторы стремились измерить не воспринимаемый уровень шума, так как на него могут влиять и субъективные факторы, а шум, издаваемый непосредственно консолями.
Новая приставка от Microsoft оказалась гораздо тише PS4 Pro.
Xbox Series X:
Меню консоли, работа с интерфейсом: 22-26 дБ
Игра в Destiny 2: 26-31 дБ
Установка диска: 40-44 дБ
PS4 Pro:
Меню консоли, работа с интерфейсом: 58-61 дБ
Игра в Destiny 2: 63-69 дБ
Игра в The Last of Us Part 2: 67-71 дБ
Напомним, Xbox Series S и Xbox Series X появятся в продаже уже 10 ноября по цене $ 299 (26 990 рублей в России) и $ 499 (45 590 рублей в России) соответственно. Предварительные заказы консолей открылись 22 сентября.
- 6 октября 2020
-
14:00
-
13:47
-
12:26
-
12:03
-
11:09
-
09:11
- 5 октября 2020
-
22:31
-
21:50
-
21:43
-
20:47
-
19:30
-
19:11
-
18:37
-
17:38
-
16:15
-
14:32
-
13:45
-
12:36
-
11:40
-
00:36
- 4 октября 2020
-
23:40
-
16:05
-
14:13
-
13:49
-
13:22
-
12:35
- 3 октября 2020
-
23:46
-
17:03
-
16:20
-
14:46
-
13:52
-
13:17
-
10:56
-
01:52
- 2 октября 2020
-
21:27