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Настоящий некстген. Как выглядит NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series

Настоящий некстген. Как выглядит NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики баскетбольного симулятора NBA 2K21 представили трейлер игры для консолей следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Некстген-версия NBA 2K21 будет продаваться за $ 70, что на $ 10 дороже версий для PlayStation 4 и Xbox One.

За $ 70 игроки получат улучшенные текстуры, освещение, физику и анимацию, переработанные движения, столкновения баскетболистов, правдоподобные стадионы и расширенный саундтрек. Такого реалистичного пота, выделяющегося на баскетболистах, вы ещё не видели.

Видео опубликовано на YouTube-канале NBA 2K.

Релиз NBA 2K21 на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС состоялся 4 сентября. Версия игры для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X появится до конца года.

Сравнение двух версий игры

Сравнение двух версий игры

Фото: polygon.com

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