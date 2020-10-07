Настоящий некстген. Как выглядит NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series

Разработчики баскетбольного симулятора NBA 2K21 представили трейлер игры для консолей следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Некстген-версия NBA 2K21 будет продаваться за $ 70, что на $ 10 дороже версий для PlayStation 4 и Xbox One.

За $ 70 игроки получат улучшенные текстуры, освещение, физику и анимацию, переработанные движения, столкновения баскетболистов, правдоподобные стадионы и расширенный саундтрек. Такого реалистичного пота, выделяющегося на баскетболистах, вы ещё не видели.

Видео опубликовано на YouTube-канале NBA 2K.

Релиз NBA 2K21 на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС состоялся 4 сентября. Версия игры для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X появится до конца года.