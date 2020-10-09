Xbox и Discord намекнули на интеграцию мессенджера в консоль

Официальный «твиттер»-аккаунт Xbox прокомментировал пост Discord, в котором компания жалуется на слишком большое количество функций в мессенджере. Консоль предложила ещё сильнее увеличить их количество.



«Какого чёрта у нас так много функций?» — пишет пресс-служба Discord.



«А что если… добавить ещё?» — ответили им в Xbox.



Многочисленные пользователи расценили такое заигрывание как намёк на сотрудничество мессенджера с компанией Microsoft. Фанатам пришлась такая идея по душе, ведь в таком случае игроки смогут связаться друг с другом по аудиосвязи, не пользуясь сторонними программами.



Напомним, Xbox Series S и Xbox Series X появятся в продаже уже 10 ноября по цене $ 299 (26 990 рублей в России) и $ 499 (45 590 рублей в России) соответственно. Предварительные заказы консолей открылись 22 сентября.