Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Xbox и Discord намекнули на интеграцию мессенджера в консоль

Xbox и Discord намекнули на интеграцию мессенджера в консоль
Киберспорт 0

Официальный «твиттер»-аккаунт Xbox прокомментировал пост Discord, в котором компания жалуется на слишком большое количество функций в мессенджере. Консоль предложила ещё сильнее увеличить их количество.

«Какого чёрта у нас так много функций?» — пишет пресс-служба Discord.

«А что если… добавить ещё?» — ответили им в Xbox.

Многочисленные пользователи расценили такое заигрывание как намёк на сотрудничество мессенджера с компанией Microsoft. Фанатам пришлась такая идея по душе, ведь в таком случае игроки смогут связаться друг с другом по аудиосвязи, не пользуясь сторонними программами.

Напомним, Xbox Series S и Xbox Series X появятся в продаже уже 10 ноября по цене $ 299 (26 990 рублей в России) и $ 499 (45 590 рублей в России) соответственно. Предварительные заказы консолей открылись 22 сентября.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020