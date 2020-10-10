В FIFA 21 у вратаря сборной России Гильерме появилась лысина. Его клуб обратился к EA

Разработчики FIFA 21 изобразили вратаря сборной России и футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гильерме с залысиной, хотя в реальности у него её нет. «Железнодорожникам» это, естественно, не понравилось. Пресс-служба «Локомотива» не стала молчать. Клуб ответил Electronic Arts шутливым твитом на своей официальной странице в «Твиттере».
«Эй, EA Sports, нам нужно поговорить», — написали «железнодорожники».
Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».
С портретной схожестью в FIFA 21 совсем не всё в порядке. Так, недавно английские фанаты футбола обратили внимание, что в виртуальной версии главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти совершенно не похож на самого себя.
Журналисты оценили FIFA 21 на сайте Metacritic в 73 балла. Это самый низкий балл игре за 10 лет.
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