Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти в FIFA 21 совершенно не похож на себя

Английские фанаты футбола обратили внимание на слабую схожесть виртуальной версии Карло Анчелотти с реальной. Главный тренер «Эвертона» совершенно не похож на самого себя.

Как видно на изображении, опубликованном в «твиттере» ESPN FC, игроки оказались правы.

Внешность Анчелотти быстро стала мемом. ESPN UK сравнила известного футболиста и тренера с британским шеф-поваром Полом Голливудом, который является фанатом «Ливерпуля».

А один из игроков обратил внимание на схожесть Карло с вице-президентом США Майком Пенсом.

Возможно, после всей шумихи разработчик отреагирует на ситуацию и изменит Анчелотти внешность. Впрочем, мы вовсе не удивимся, если EA проигнорирует замечание игроков.

Журналисты оценили FIFA 21 на сайте Metacritic в 73 балла. Это самый низкий балл игре за 10 лет.