Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти в FIFA 21 совершенно не похож на себя

Английские фанаты футбола обратили внимание на слабую схожесть виртуальной версии Карло Анчелотти с реальной. Главный тренер «Эвертона» совершенно не похож на самого себя.
Как видно на изображении, опубликованном в «твиттере» ESPN FC, игроки оказались правы.
Внешность Анчелотти быстро стала мемом. ESPN UK сравнила известного футболиста и тренера с британским шеф-поваром Полом Голливудом, который является фанатом «Ливерпуля».
А один из игроков обратил внимание на схожесть Карло с вице-президентом США Майком Пенсом.
Возможно, после всей шумихи разработчик отреагирует на ситуацию и изменит Анчелотти внешность. Впрочем, мы вовсе не удивимся, если EA проигнорирует замечание игроков.
Журналисты оценили FIFA 21 на сайте Metacritic в 73 балла. Это самый низкий балл игре за 10 лет.
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