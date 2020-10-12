Пользователь выложил первое видео с распаковкой Xbox Series X

В Интернете появилось первое видео с распаковкой новой консоли Xbox Series X. До официального старта продаж консоли остаётся месяц, но автор YouTube-канала Willy Crow уже раздобыл Xbox Series X. Автор наглядно продемонстрировал, что входит в упаковку.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Willy Crow.
Релиз Xbox Series X/S состоится 10 ноября. Вскоре после этого в продажу поступит и PlayStation 5. Эта консоль выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода консоли нового поколения намечена на 19 ноября 2020 года.
Предзаказы Xbox Series X и Xbox Series S начались 22 сентября в 10:00 мск, однако в Великобритании и Австралии их распродали за несколько минут. Не известно, связано это с высоким спросом или с тем, что приставок было очень мало. По сообщениям инсайдеров, каждому магазину в США досталось по 6–12 копий Xbox Series X и 2–4 приставки Xbox Series S. Сообщалось, что Xbox Series S будет стоить $ 299, Xbox Series X — $ 499.
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