Valve выпустит нового героя для Dota 2 в конце ноября

Valve представит нового героя Dota 2 в конце ноября, сообщается на официальном сайте игры.

«Как правило, сообщество ожидает новых героев осенью каждого года (обычно где-то в ноябре). Мы рассчитываем выпустить одного героя в конце ноября и ещё нескольких — в течение следующего года, начиная с первого квартала. Недавно мы начали обдумывать новый подход к разработке, при котором контент и обновления распределены по всему году, а не сосредоточены вокруг The International. Надеемся, постоянный приток контента будет для пользователей более привлекательным, чем предыдущий подход», — говорится в сообщении.

Самым новым героем по дате выпуска является Void Spirit. Он был добавлен в игру вместе с патчем 7.23 в ноябре 2019 года.