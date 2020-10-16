Valve выпустит нового героя для Dota 2 в конце ноября
Valve представит нового героя Dota 2 в конце ноября, сообщается на официальном сайте игры.
«Как правило, сообщество ожидает новых героев осенью каждого года (обычно где-то в ноябре). Мы рассчитываем выпустить одного героя в конце ноября и ещё нескольких — в течение следующего года, начиная с первого квартала. Недавно мы начали обдумывать новый подход к разработке, при котором контент и обновления распределены по всему году, а не сосредоточены вокруг The International. Надеемся, постоянный приток контента будет для пользователей более привлекательным, чем предыдущий подход», — говорится в сообщении.
Самым новым героем по дате выпуска является Void Spirit. Он был добавлен в игру вместе с патчем 7.23 в ноябре 2019 года.
Valve сделала сброс MMR в Dota 2 необязательным. Теперь калибровку можно пройти по желанию
- 16 октября 2020
-
13:21
-
12:49
-
11:43
-
09:00
-
00:23
- 15 октября 2020
-
23:38
-
22:33
-
22:24
-
21:22
-
15:11
-
13:11
-
12:26
-
09:22
-
03:52
-
03:14
-
02:42
-
02:15
- 14 октября 2020
-
22:41
-
21:18
-
19:28
-
16:13
-
14:49
-
14:23
-
13:52
-
13:42
-
12:47
-
01:52
- 13 октября 2020
-
23:15
-
22:03
-
21:27
-
20:59
-
20:50
-
20:29
-
17:29
-
15:30
Партнерский контент