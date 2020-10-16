Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Valve выпустит нового героя для Dota 2 в конце ноября

Valve выпустит нового героя для Dota 2 в конце ноября
Киберспорт / Dota 2 0

Valve представит нового героя Dota 2 в конце ноября, сообщается на официальном сайте игры.

«Как правило, сообщество ожидает новых героев осенью каждого года (обычно где-то в ноябре). Мы рассчитываем выпустить одного героя в конце ноября и ещё нескольких — в течение следующего года, начиная с первого квартала. Недавно мы начали обдумывать новый подход к разработке, при котором контент и обновления распределены по всему году, а не сосредоточены вокруг The International. Надеемся, постоянный приток контента будет для пользователей более привлекательным, чем предыдущий подход», — говорится в сообщении.

Самым новым героем по дате выпуска является Void Spirit. Он был добавлен в игру вместе с патчем 7.23 в ноябре 2019 года.

Valve сделала сброс MMR в Dota 2 необязательным. Теперь калибровку можно пройти по желанию
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020