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Бывший про-игрок разбил монитор после проигранной драки в Dota 2

Бывший про-игрок разбил монитор после проигранной драки в Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

Американский киберспортсмен и стример Мэйсон mason Венне не смог сдержать эмоций после проигранной драки в Dota 2 во время своего стрима. Mason не смог продолжить игру, так как, ударив рукой по монитору, он полностью разбил его.

Позже стример опубликовал на своей странице в «Твиттере» фотографию пострадавшей техники.

Профессиональную карьеру Мэйсон Венне начал в 2013 году. Уже спустя год он стал бронзовым призером The International 2014 в составе Evil Geniuses — на том турнире он выступал в качестве замены Клинтону Fear Лумизу.

После того успеха карьера mason пошла на спад. В последние годы он играл за различные тир-2 команды американского региона: Shazam, Team Onyx, Chaos и Infamous. В апреле 2019 года Венне приостановил карьеру киберспорсмена и сосредоточился на стримах — на платформе Twitch на его канал подписано более 100 тысяч фолловеров.

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