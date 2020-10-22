Владелец одного из самых популярных каналов Twitch задонатил $ 5,8 тыс. жертве мошенника

Владелец одного из самых популярных каналов на Twitch Тайлер Ninja Блевинс помог стримеру AverageJonas, который стал жертвой мошенников. Блевинс перечислил восходящей звезде Twitch $ 5,8 тыс.

AverageJonas, проводящий стримы в Valorant, столкнулся с мошенниками. Один из фолловеров задонатил ему $ 5,4 тыс., но затем оформил чарджбэк. При возврате средств PayPal берёт комиссию с отправителя. В итоге стримеру пришлось вернуть $ 5,8 тыс. Он оказался в минусе на $ 400.

После этого AverageJonas сообщил о своей беде, хоть и не просил никого переводить ему средства. На сообщение откликнулся Тайлер, который не только покрыл расходы стримера, но и выплатил ему всю сумму, которую обещал мошенник. После этого AverageJones тепло поблагодарил своего покровителя и назвал его «легендой».

Примечательно, что мошенничество с использованием оформления возврата средств на Twitch набирает обороты. Пока платформа игнорирует эту проблему.