Пеле – о своей карточке в FIFA: благодаря EA Sports я могу забивать голы вечно!

Легендарный бразильский нападающий «Сантоса» Пеле, которому вчера, 23 октября, исполнилось 80 лет, поблагодарил в «Твиттере» компанию EA Sports за появление его легендарной карточки в серии игр FIFA.

Изначально пресс-служба Кубка Либертадорес решила напомнить Пеле его гол в 1963 году, воссоздав его чудесный проход, позволивший второй раз завоевать самый престижный клубный трофей Южной Америки, в FIFA 21.

Публикация «твиттер»-аккаунта Кубка Либертадорес доступна по ссылке.

На что сам Пеле в обращении к EA Sports в «Твиттере» ответил: «Благодаря вам я могу продолжать забивать голы вечно! Спасибо!».

Напомним, игроки поставили новой части футбольного симулятора от Electronic Arts крайне низкие оценки. Большинство отзывов идёт с 0 баллов. FIFA 21 на PlayStation 4 получила смехотворные 0,8 балла. Версию игры для Xbox One оценили в 1,2 балла, а на ПК игре дали 1,5 балла.