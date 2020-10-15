Это катастрофа. Игроки оценили FIFA 21 на Metacritic в 0,8 баллов

Игроки негодуют и ставят новой части футбольного симулятора от Electronic Arts крайне низкие оценки. Большинство отзывов идёт с 0 баллами. FIFA 21 на PlayStation 4 получила смехотворные 0,8 баллов. Версию игры для Xbox One оценили в 1,2 балла, а на ПК игре дали 1,5 балла.

Основные претензии игроков к FIFA 21 заключаются в том, что новый футбольный симулятор практически ничем не отличается от своего предшественника. «FIFA 21 — это такая же игра, как и FIFA 20. Это всё та же самая игра, за которую вы должны заплатить полную стоимость. Игровой процесс полон багов, нереалистичен и аркаден», — пишут игроки.

Отметим, что версия игры для Nintendo Switch получила от игроков ещё меньше баллов, а именно 0,1 балл из 10 возможных. Журналисты, поигравшие в FIFA 21 на PlayStation 4, оценили футбольный симулятор на сайте Metacritic в 73 балла. Это самый низкий балл игре за 10 лет.