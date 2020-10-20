Игрок в FIFA 21 показал забавный баг: мяч завис на ленточке ворот под перекладиной

Игрок в FIFA 21 под ником BuschLatte146 стал свидетелем забавного бага. В одном из матчей после прицельного удара с центра поля мяч завис прямо под перекладиной, не пересекая линию ворот.
Мяч так и парил в верхней части ворот и наверняка остался бы висеть в таком положении и дальше, если бы не игроки. Вратарь безуспешно пытался допрыгнуть до мяча, пока на помощь ему не пришли полевые. В конечном итоге благодаря совместным усилиям мяч удалось сдвинуть с места. Правда, он упал прямо в ворота, и судья гол засчитал.
Напомним, игроки поставили новой части футбольного симулятора от Electronic Arts крайне низкие оценки. Большинство отзывов идёт с 0 баллов. FIFA 21 на PlayStation 4 получила смехотворные 0,8 балла. Версию игры для Xbox One оценили в 1,2 балла, а на ПК игре дали 1,5 балла.
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