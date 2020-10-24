Рэпер Snoop Dogg получил от Microsoft холодильник и торт в виде Xbox Series X

Рэпер Snoop Dogg получил на день рождения в подарок от Microsoft холодильник в виде Xbox Series X. Об этом он сообщил в «сторис» своего «инстаграма». Snoop Dogg отпраздновал свой день рождения 20 октября. Артисту исполнилось 49 лет.



Интересно, что практически сразу же после публикации видео Snoop Dogg удалил его, однако находчивые пользователи успели его сохранить и перезалить.



В холодильнике, выполненном в стиле Xbox Series X можно увидеть фирменный джин рэпера, апельсиновый сок и торт, также стилизированный под новую консоль.

Видео доступно в «твиттере» Wario64.



Xbox Series S и Xbox Series X появятся в продаже уже 10 ноября по цене $ 299 (26 990 рублей в России) и $ 499 (45 590 рублей в России) соответственно. Предварительные заказы консолей открылись 22 сентября.