Продавец читов устроил спам-атаку на Among Us

Разработчики Among Us оказались не готовы к тому, насколько популярной станет игра спустя два года после релиза. Among Us наводнил спам, от которого максимально пострадали пользователи, которые играли на публичных серверах.
Во встроенном чате то и дело появлялись сообщения с требованием подписаться на Эриса Лориса в YouTube, в «Твиттере» или вступить в его группу в Discord. Также спамеры призывали голосовать за Трампа. А иногда даже угрожали взломать устройство, если их требования не будут выполнены.
Как выяснил Eurogamer, Эрис Лорис — продавец читов, который на своём канале в YouTube демонстрирует хаки для таких игр, как Rust и SCP: Secret Laboratory. Лорис написал спам-бот для Among Us за шесть часов и при поддержке волонтёров сумел взломать полтора миллиона матчей и показать свои сообщения почти пяти миллионам пользователей игры.
В попытках пресечь спам разработчики из InnerSloth экстренно обновили серверы. Но проблема не решена окончательно, и студия рекомендует играть в частных лобби или со знакомыми людьми. Пока же Лорис готовит ещё одну волну спама, а InnerSloth новую защиту для противодействия взломам и грубиянам — систему аккаунтов, которую введут в ноябре.
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