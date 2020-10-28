NAVI вышла в гранд‑финал BLAST Premier: Fall 2020

Украинская организация Natus Vincere обыграли Ninjas in Pyjamas в финале нижней сетки группы A регулярного сезона BLAST Premier: Fall 2020 по CS:GO. «Рождённые побеждать» добились волевой победы со счётом 2-1 (10:16 на Overpass, 16:9 на Nuke и 16:4 на Mirage).



NAVI прошли в гранд-финал группы A, где поборются с OG. Победитель заработает $ 25 тыс. и 1600 очков BLAST Premier, а также получит квоту на BLAST Premier: Fall 2020 Finals. Матч NAVI — OG начнётся сегодня, 28 октября, в 22:30 мск.



Стоит отметить, что NAVI уже встречались с OG на BLAST Premier: Fall 2020 — в матче группового этапа победу одержала OG (2-0).



Регулярный сезон BLAST Premier: Fall 2020 проходит с 26 октября по 4 ноября онлайн. 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 150 тысяч и очки BLAST Premier.