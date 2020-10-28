NAVI вышла в гранд‑финал BLAST Premier: Fall 2020

Украинская организация Natus Vincere обыграли Ninjas in Pyjamas в финале нижней сетки группы A регулярного сезона BLAST Premier: Fall 2020 по CS:GO. «Рождённые побеждать» добились волевой победы со счётом 2-1 (10:16 на Overpass, 16:9 на Nuke и 16:4 на Mirage).
NAVI прошли в гранд-финал группы A, где поборются с OG. Победитель заработает $ 25 тыс. и 1600 очков BLAST Premier, а также получит квоту на BLAST Premier: Fall 2020 Finals. Матч NAVI — OG начнётся сегодня, 28 октября, в 22:30 мск.
Стоит отметить, что NAVI уже встречались с OG на BLAST Premier: Fall 2020 — в матче группового этапа победу одержала OG (2-0).
Регулярный сезон BLAST Premier: Fall 2020 проходит с 26 октября по 4 ноября онлайн. 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 150 тысяч и очки BLAST Premier.
- 28 октября 2020
-
23:09
-
22:46
-
17:49
-
16:33
-
15:42
-
14:21
-
14:11
-
12:07
-
11:43
-
00:26
- 27 октября 2020
-
20:55
-
19:46
-
18:29
-
17:57
-
16:30
-
16:24
-
14:35
-
12:31
-
11:59
- 26 октября 2020
-
23:12
-
21:55
-
20:41
-
19:38
-
18:56
-
18:15
-
16:13
-
14:59
-
12:35
-
11:59
-
00:30
- 25 октября 2020
-
19:36
-
17:46
-
12:52
-
10:35
-
09:50