Взял выходной на работе, а Cyberpunk 2077 перенесли. Игрока успокоили копией игры

27 октября стало известно, что Cyberpunk 2077 не выйдет в ноябре. Релиз игры был перенесён уже в третий раз с начала года. Из-за этого разработчики стали получать сообщения с угрозами, а игроки жаловаться на сбившиеся планы. Одного из игроков пришлось успокаивать персонально.

Игрок под ником Penguino за несколько часов до переноса спросил, не будет ли больше никаких задержек, чтобы он мог спокойно взять выходной на 19 ноября. Разработчики ответили, что переносов не будет. И через несколько часов появилась новость, что игра задержится до декабря.

После переноса игроки то и дело стали припоминать эти слова разработчикам, которые решили исправиться. Они сообщили, что подарят бесплатную копию игры Penguino. Единственное, что смущает: если игрок взял выходной на работе, значит, он наверняка уже предзаказал «киберпанк». Вот если бы ему подарили коллекционное издание, то вопросов было бы меньше.