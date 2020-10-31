Twitch в четвёртый раз забанил канал игрока NAVI Александра s1mple Костылева

Видеостриминговый сервис Twitch забанил канал игрока Natus Vincere по CS:GO Александра s1mple Костылева. Об этом сообщил сам киберспортсмен на своей странице в «Твиттере».
«Забавно, что я получил бан за агрессию в сторону человека, который произнёс плохое слово с целью специально спровоцировать бан моего канала на платформе. Я же просто хотел осудить его за это и сам произнёс запрещённое слово, чтобы показать, что я отрицательно к этому отношусь», — написал Костылев.
Ранее трансляция игрока NAVI была недоступна в течение недели, сроки нового бана пока неизвестны. Случается, что Twitch выдаёт перманентную блокировку даже за третью блокировку, но она у s1mple уже была в конце июля.
Ранее Костылев критиковал Twitch за недостаточно прозрачную политику и запреты высказывать своё мнение.
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