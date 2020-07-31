S1mple зарабатывает около $ 1 млн в год

Владелец Natus Vincere Александр Кохановский рассказал, сколько зарабатывают киберспортсмены. В частности, по его словам, один из игроков NAVI зарабатывает $ 1 млн в год — скорее всего, это Александр s1mple Костылев.
«Сейчас зарплаты могут быть $ 25-30 тыс. в месяц. Уже зарплаты в $ 300 не существует, зарплаты в десятки тысяч долларов — это новая реальность. Плюс призовые, плюс бонусы, плюс отчисления. Хороший топовый игрок может зарабатывать $ 1 млн в год за счёт всех платежей, вообще без проблем. У меня один такой. Но их всего в мире, наверное, 10», — сказал Кохановский в интервью FEDORIV VLOG.
Недавно Кохановский приобрёл гостиницу «Днепр» в центре Киева. По его словам, это один из ключевых инфраструктурных проектов в рамках развития киберспорта на Украине.
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