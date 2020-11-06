Sony подарила PS5 геймеру, заработавшему наибольшее количество достижений в PS Network
Компания Sony бесплатно отправила PlayStation 5 геймеру Хакаму Hakoom Кариму, который известен «трофихантерством» — на протяжении длительного времени он удерживает первую строчку в таблице лидеров PlayStation Network по количеству заработанных достижений в различных играх.
Фотографии с консолью нового поколения Карим выложил на своей странице в «Твиттере» — с ней он стоит на фоне сертификатов от Книги рекордов Гиннесса за свои рекорды.
На данный момент в профиле Хакума более 2500 игр с платиновым трофеем. Также у геймера почти 20 тыс. подписчиков в PSN.
12 ноября консоль официально презентуют в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В остальных странах мира, включая Россию, PS5 появится 19 ноября.
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