Sony подарила PS5 геймеру, заработавшему наибольшее количество достижений в PS Network

Компания Sony бесплатно отправила PlayStation 5 геймеру Хакаму Hakoom Кариму, который известен «трофихантерством» — на протяжении длительного времени он удерживает первую строчку в таблице лидеров PlayStation Network по количеству заработанных достижений в различных играх.



Фотографии с консолью нового поколения Карим выложил на своей странице в «Твиттере» — с ней он стоит на фоне сертификатов от Книги рекордов Гиннесса за свои рекорды.

На данный момент в профиле Хакума более 2500 игр с платиновым трофеем. Также у геймера почти 20 тыс. подписчиков в PSN.



12 ноября консоль официально презентуют в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В остальных странах мира, включая Россию, PS5 появится 19 ноября.