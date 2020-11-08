Канадского стримера забанили на Twitch за никнейм, который переводится как «кусок бумаги»

Стримерская платформа Twitch забанила канадского стримера за никнейм Piece of Sheet, который он использовал на протяжении восьми лет. То есть всё это время платформе не было до него дела, пока что-то не произошло в головах модераторов, раз они решили обратить на него внимание.

Только представьте, что вы годами находитесь на платформе под одним и тем же псевдонимом без каких-либо проблем, а затем получаете бессрочный запрет из-за своего никнейма. «Я вёл трансляции на Twitch с 2012 года и был очень активен в течение восьми лет. На мой канал не было ни одной жалобы от какого-либо, но теперь я забанен за никнейм», — говорит стример.

Несмотря на то, что Piece of Sheet не получал жалоб от зрителей, он признался, что его канал был уже один раз забанен: «Лет семь назад я заснул на трансляции и меня за это забанили. Но я отсидел бан и блокировка была снята», — признался он.

Его никнейм переводится как «кусок бумаги». Пользователи в комментариях предположили, что бан он получил из-за того, что его никнейм Piece of Sheet созвучен с выражением «piece of shit».

Блокировка не будет автоматически снята, так что апелляция — единственная надежда стримера вернуть канал. Канадский стример специализируется на трансляциях по League of Legends.