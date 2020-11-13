Самый успешный стример на Twitch зарабатывает за год почти $ 2 млн

2020-й стал для многих индустрий и сфер трудным годом, но не для стриминга. В сложное для людей время стриминг обрёл ещё большую популярность. Людям приходилось проводить дома много времени, что поспособствовало увеличению аудитории и доходов стримеров.
Американская финансовая компания SavingSpot подсчитала доходы стримеров на Twitch за последние 10 месяцев. Вы не найдёте в первой десятке таких популярных стримеров, как Тайлер Ninja Блевинс и Майкл Shroud Гржесек, которые вернулись на Twitch спустя полтора года отсутствия на платформе. Летом 2019 года стримеры подписали многомиллионные контракты с Mixer, но спустя 12 месяцев стрим-платформа от Microsoft закрылась.
Самые богатые стримеры на Twitch за 2020-й
Фото: SavingSpot
Бывший профессиональный игрок по Overwatch Феликс xQc Ленгьель воспользовался отсутствием Ninja и Shroud, а также бессрочным баном Dr. Disrespect, став самым успешным стримером на платформе и заработав в этом году почти $ 2 млн, что в переводе на наши деньги — 150 млн рублей.
Самой успешной и богатой стримершой на Twitch за 2020 год является Иман Pokimane Анис. Девушка заработала за год более $ 500 тыс. Напомним, в начале ноября она ограничила возможность кидать ей большие донаты, наложив специальный лимит в $ 5.
Самые богатые девушки-стримеры на Twitch за 2020-й
Фото: SavingSpot
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