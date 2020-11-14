Игрок NAVI s1mple — о знакомстве со звёздами: однажды я написал Хабибу и он мне ответил

Игрок NAVI по CS:GO Александр s1mple Костылев рассказал о знакомстве со звёздами спорта, которые он обрёл благодаря успехам в киберспорте.
«Однажды написал Хабибу, и он мне ответил. Тогда я был менее известен. Спросил его, какой правильный сон должен быть у человека. То есть мне было интересно, как он отдыхает.
Перед этим написал ему сообщение с пояснением, кто я, чем занимаюсь. Он прочитал, ответил. Сказал: «Да, у вас, геймеров, со сном проблемы». Потом объяснил, что надо отдыхать по 6–8 часов, всегда высыпаться, набираться сил. Он был менее общительным, чем другие, например футболисты.
Знаком с Александром Кокориным, Витей Коваленко из «Шахтёра» и Виталием Миколенко из киевского «Динамо», — сказал Костылев во время подкаста 2Popodcast на YouTube.
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