Игрок NAVI s1mple: Неймар предлагал сыграть в CS:GO, но пока не получается

Украинский игрок состава NAVI по CS:GO Александр s1mple Костылев рассказал о планах сыграть с футболистом «Пари Сен-Жермен» Неймаром, который является фанатом культового шутера.
«Из-за пинга играть с игроками, проживающими на других континентах, тяжело. Так было и с бразильскими футболистами, которые особенно любят Counter Strike. Сейчас же Неймар, когда домой в Париж приезжает, предлагает поиграть. Он же начал стримить — где-то недели две назад запустил первый стрим. Если честно, пока я с ним ещё не играл, но он предлагает.
Две недели назад Неймар запустил стрим и у него было 100 тысяч зрителей. После трансляции он написал: «Надо поиграть». Я ответил: «Сейчас у меня турнир закончится, и можно сыграть». Ну, пока он играет в футбол, поэтому надо будет самому как-то проявить инициатив», — сказал Костылев во время подкаста 2Popodcast в YouTube.
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