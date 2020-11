Ghost of Tsushima и The Last of Us II номинированы на звание «Игра года»

Организаторы одной из самых престижных премий в индустрии The Game Awards 2020 объявили список номинантов. На звание «Игра года» претендуют шесть проектов: DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ghost of Tsushima, The Last of Us II и Animal Crossing: New Horizons.

Игра года

DOOM Eternal

The Last of Us II

Ghost of Tsushima

Final Fantasy VII Remake

Hades

Animal Crossing: New Horizons

Лучший экшен

DOOM Eternal

Half-Life: Alyx

Hades

Nioh 2

Streets of Rage 4

Лучшая адвенчура

Assassin's Creed Valhalla

The Last of Us II

Ghost of Tsushima

Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

Лучший дебют

Carrion

Mortal Shell

Roki

Phasmophobia

Raji: An Ancient Epic

Лучшая семейная игра

Animal Crossing: New Horizons

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Fall Guys

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeon

Paper Mario: The Origami King

Лучший файтинг

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth Exe: Late

Лучшая ролевая игра

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Final Fantasy VII Remake

Yakuza: Like a Dragon

Wasteland 3

Лучший симулятор или стратегия

Crusader Kings 3

Desperados 3

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator

XCOM: Chimera Squad

Лучшая инди-игра

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades

Carrion

Spelunky 2

Spiritfarer

Лучшая гонка или спортивный симулятор

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

DIRT 5

F1 2020

Лучший мультиплеер

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Лучшая киберспортивная игра

Counter-Strike: Global Offensive

Call of Duty: Modern Warfare

Fortnite

League of Legends

Valorant

Лучшая мобильная игра

Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Café Mix

Ознакомиться со всеми номинациями можно по этой ссылке. Из-за эпидемии коронавируса церемония награждения впервые пройдёт в онлайне 10 декабря.