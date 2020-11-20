В PS Store стартовала «чёрная пятница»: подписка PS Plus отдаётся с 25-процентной скидкой

В цфировом магазине PlayStation Store стартовала «чёрная пятница», в рамках которой можно приобрести игры по большим скидкам. Акция продлится до 1 декабря.

Мы выделили «самые вкусные» предложения:

PlayStation Plus: подписка на 12 месяцев — 2474 рубля (скидка 25%)

FIFA 21 Beckham Edition — 2694 рубля вместо 4899

Watch Dogs: Legion — 5024 рубля вместо 6699

Crash Bandicoot 4 — 2599 рублей вместо 3999

FIFA 21 издание Champions — 2819 рублей вместо 5999

The Last of Us 2 — 2564 рубля вместо 4499

Marvel’s Spider-Man: «Игра года» — 2357 рублей вместо 3929

Ghosts of Tsushima — 3549 рублей вместо 4999

Watch Dogs: Legion — 2924 рубля вместо 4499

DOOM Eternal Стандартное издание — 1319 рублей вместо 3999

Assassin's Creed Одиссея — 1199 рублей вместо 4999

Mafia: Definitive Edition — 1949 рублей вместо 2599

Resident Evil 3 Remake — 1154 рубля вместо 3499

Star Wars: Squadrons — 1797 рублей вместо 2899

Final Fantasy VII Remake — 3299 рублей вместо 4999

Все предложения вы можете посмотреть по этой ссылке.