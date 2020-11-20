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Большие скидки на игры FIFA 21, Watch Dogs: Legion, The Last of Us 2 в PS Store

В PS Store стартовала «чёрная пятница»: подписка PS Plus отдаётся с 25-процентной скидкой
Киберспорт 0

В цфировом магазине PlayStation Store стартовала «чёрная пятница», в рамках которой можно приобрести игры по большим скидкам. Акция продлится до 1 декабря.

Мы выделили «самые вкусные» предложения:

  • PlayStation Plus: подписка на 12 месяцев — 2474 рубля (скидка 25%)
  • FIFA 21 Beckham Edition — 2694 рубля вместо 4899
  • Watch Dogs: Legion — 5024 рубля вместо 6699
  • Crash Bandicoot 4 — 2599 рублей вместо 3999
  • FIFA 21 издание Champions — 2819 рублей вместо 5999
  • The Last of Us 2 — 2564 рубля вместо 4499
  • Marvel’s Spider-Man: «Игра года» — 2357 рублей вместо 3929
  • Ghosts of Tsushima — 3549 рублей вместо 4999
  • Watch Dogs: Legion — 2924 рубля вместо 4499
  • DOOM Eternal Стандартное издание — 1319 рублей вместо 3999
  • Assassin's Creed Одиссея — 1199 рублей вместо 4999
  • Mafia: Definitive Edition — 1949 рублей вместо 2599
  • Resident Evil 3 Remake — 1154 рубля вместо 3499
  • Star Wars: Squadrons — 1797 рублей вместо 2899
  • Final Fantasy VII Remake — 3299 рублей вместо 4999

Все предложения вы можете посмотреть по этой ссылке.

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