Такой видеокартой и убить можно. Появилось видео с распаковкой XFX Radeon RX 6800 XT

На YouTube-канале Tech of Tomorrow вышел обзор новой видеокарты от AMD — Radeon RX 6800 XT. Автор сравнил размеры видеокарты с Radeon RX 5700 XT, длина которой составляет 326 мм.

XFX Radeon RX 6800 XT (слева)

Хотя блогер и не сказал точные размеры Radeon RX 6800 XT в исполнении компании XFX, но предположил, что её длина может составлять 340 мм. Если это правда, то Radeon RX 6800 XT можно назвать самой большой видеокартой на рынке, которая влезет далеко не во все корпусы.

Видео опубликовано на YouTube-канале Tech of Tomorrow.

Для сравнения длина видеокарты GeForce RTX 3090 составляет в среднем 30 см.

Новые видеокарты от AMD, получившие названия Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT, были анонсированы 28 октября на презентации компании. Все три модели получили 16 Гб видеопамяти.