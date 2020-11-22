В Twitch забанили канал девушки из-за созвучия её никнейма с нецензурным словом

Канадская платформа Twitch заблокировала канал девушки с никнеймом itsbrittneyb1tch. Модераторы посчитали его неприемлемым для платформы по причине его созвучия с английским нецензурным словом.



Примечательно, что itsbrittneyb1tch уже достигла статуса партнёра Twitch и заключила контракт с платформой, получив возможность получать прибыль на платных подписчиках. Также стоит отметить, что девушка зарегистрировалась ещё полтора года назад и, как она сама подчеркнула, модераторы ни разу не просили её сменить название канала.



Блокировка не будет автоматически снята, так что апелляция — единственная надежда девушки вернуть канал.



Ранее стримерская платформа Twitch забанила канадского стримера за никнейм Piece of Sheet, который он использовал на протяжении восьми лет.

Канадского стримера забанили на Twitch за никнейм, который переводится как «кусок бумаги»