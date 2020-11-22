Появилось 20-минутое видео игры Cyberpunk 2077 на консоли PS4

Видео с игровым процессом Cyberpunk 2077, запущенной на консоли PS4, было выложено в интернет пользователем, известным под ником Twisted Voxel, информирует портал Screen Rant.



Сообщается, что геймер сумел получить диск с игрой для PlayStation 4, который должен был поступить в один из магазинов. В результате он записал игровой процесс на видео длительностью приблизительно 20 минут, а затем выложил его в Сеть.



Twisted Voxel разместил видеозапись на нескольких сервисах, которые вскоре его удалили. Тем не менее некоторые пользователи смогли сделать скриншоты и скачать файл. Так, некоторые геймеры получили шанс оценить уровень графики версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 4.

Напомним, премьера игры ожидается 10 декабря 2020 года.