В игры серии GTA добавили технологию трассировки лучей и улучшенные тени
На сайте GitHub размесили фанатскую модификацию для Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. За счёт новой модификации в играх добавилась трассировка лучей и улучшенные тени. После инсталляции мода тени становятся мягче, также происходит изменение цветокоррекции и освещения.
Скриншотами, где демонстрируются изменения, поделился пользователь Major Morteza на своей странице в «Твиттере».
Фанатская модификация уже удостоилась хвалебных отзывов Digital Foundry — технического отдела Eurogamer, который известен своими обзорами производительности игр. Джон Линнеман из Digital Foundry на своей странице в «Твиттере» подчеркнул, что модификация смотрится аккуратной.
Игроки нашли новый намёк на GTA 6 в тизере к GTA Online
- 28 ноября 2020
-
21:52
-
20:56
-
20:45
-
18:42
-
17:17
-
15:48
-
15:10
-
14:18
-
11:25
-
10:31
- 27 ноября 2020
-
14:42
-
13:22
- 26 ноября 2020
-
22:58
-
22:36
-
19:59
-
18:37
-
17:25
-
16:43
-
15:01
-
12:44
-
11:28
-
11:07
-
10:54
- 25 ноября 2020
-
23:26
-
22:10
-
19:15
-
16:38
-
16:17
-
15:46
-
13:18
-
12:35
-
11:58
-
11:33
-
01:09
-
00:04
Партнерский контент