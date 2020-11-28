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В игры серии GTA добавили технологию трассировки лучей и улучшенные тени

В игры серии GTA добавили технологию трассировки лучей и улучшенные тени
Киберспорт 0

На сайте GitHub размесили фанатскую модификацию для Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. За счёт новой модификации в играх добавилась трассировка лучей и улучшенные тени. После инсталляции мода тени становятся мягче, также происходит изменение цветокоррекции и освещения.

Скриншотами, где демонстрируются изменения, поделился пользователь Major Morteza на своей странице в «Твиттере».

Фанатская модификация уже удостоилась хвалебных отзывов Digital Foundry — технического отдела Eurogamer, который известен своими обзорами производительности игр. Джон Линнеман из Digital Foundry на своей странице в «Твиттере» подчеркнул, что модификация смотрится аккуратной.

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