Игроки нашли новый намёк на GTA 6 в тизере к GTA Online

Выпущенный в конце прошлой недели тизер нового дополнения для GTA Online несёт секретное послание, — сообщает особо внимательный геймер под никнеймом wellgamer789.

Тот самый тизер:

Видео опубликовано на YouTube-канале Rockstar Games.

Если присмотреться, то в видео можно заметить координаты 38.527AN; 79.6129AW. Игрок выяснил, что они ведут к локации, которая находится в северо-западной части штата Вирджиния.

На английском штат пишется, как Virginia. То, что название штата начинается с букв VI, можно списать на совпадение. Но как можно объяснить изображение местности, на которую указывают координаты? На фото изображена извилистая дорогая, напоминающая, опять же, римскую VI.

Либо разработчики решили так тонко намекнуть на скорый анонс GTA VI, либо они просто потролили своих фанатов. Но ещё одним совпадением это не назовёшь. Сами посудите, почему они решили указать координаты не на какой-нибудь остров, а на это место в виде римской VI?

20 ноября Rockstar анонсировала в GTA Online новое ограбление, которое пройдёт на острове Кайо Перико. По словам разработчиков, ограбление станет самым большим в истории игры.