Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Тизер с анонсом нового дополнения для мультиплеера GTA 5 намекает на GTA VI

Игроки нашли новый намёк на GTA 6 в тизере к GTA Online
Киберспорт / Другие игры 0

Выпущенный в конце прошлой недели тизер нового дополнения для GTA Online несёт секретное послание, — сообщает особо внимательный геймер под никнеймом wellgamer789.

Тот самый тизер:

Видео опубликовано на YouTube-канале Rockstar Games.

Если присмотреться, то в видео можно заметить координаты 38.527AN; 79.6129AW. Игрок выяснил, что они ведут к локации, которая находится в северо-западной части штата Вирджиния.

На английском штат пишется, как Virginia. То, что название штата начинается с букв VI, можно списать на совпадение. Но как можно объяснить изображение местности, на которую указывают координаты? На фото изображена извилистая дорогая, напоминающая, опять же, римскую VI.

Либо разработчики решили так тонко намекнуть на скорый анонс GTA VI, либо они просто потролили своих фанатов. Но ещё одним совпадением это не назовёшь. Сами посудите, почему они решили указать координаты не на какой-нибудь остров, а на это место в виде римской VI?

20 ноября Rockstar анонсировала в GTA Online новое ограбление, которое пройдёт на острове Кайо Перико. По словам разработчиков, ограбление станет самым большим в истории игры.

В GTA Online анонсировали новую локацию и ограбление
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020