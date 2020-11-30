Американский политик собрала $200 тысяч пожертвований за один стрим на Twitch

Американский политик Александрия Окасио-Кортес в ночь на 28 ноября через стрим на платформе Twitch, играя в Among Us, заработала $200 тысяч в качестве пожертвований. Об этом написала сама Александрия на своей странице в «Твиттере».



Собранные в ходе прямого эфира средства Окасио-Кортес передаст в фонд, который обеспечит определённые категории людей защитой от выселения, а малоимущие семьи – продовольствием. Совместно с американским политиком в трансляции участвовали популярные стримеры.

Это не первая трансляция на Twitch, которую провела Александрия. Ещё в начале октября девушка выходила в эфир. Пиковый онлайн стрима тогда достигал 435 тыс. человек, а всего через семь часов после завершения эфира у него набралось более 4,5 млн уникальных просмотров.