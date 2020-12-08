Грабители похитили PlayStation 5 из движущегося грузовика, как в «Форсаже»

В Великобритании злоумышленники ограбила грузовик, перевозящий партию консолей нового поколения PlayStation 5, во время движения. Об этом сообщает Times. Похожий способ был показан в фильме «Форсаж».

Сообщается, что преступники использовали не менее трёх автомобилей. Первые два блокируют грузовик, не давая ему свободно маневрировать. Третья машина подъезжает сзади. Грабитель выбирается через люк на крыше, перепрыгивает на грузовик, вскрывает замки и перекидывает предметы подельникам.

Также сообщается, что автомобильные перевозки — самое уязвимое звено транспортировки товаров, так как они почти не охраняются. Всего за год в Великобритании было совершено около 30 аналогичных ограблений. Целью обычно становятся дорогостоящие предметы, которые преступники специально отслеживают. К концу года подобных случаев становится больше, так как перед праздниками нарастает товарооборот.