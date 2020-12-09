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S1mple вступился за новичка NAVI B1t после его неудачного дебюта в матче с Astralis

S1mple вступился за новичка NAVI B1t после его неудачного дебюта в матче с Astralis
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Лидер состава NAVI по Counter Strike: Global Offensive Александр s1mple Костылев поддержал новичка команды Валерия B1t Ваховского, который дебютировал за «рождённых побеждать» в качестве шестого игрока в первом матче BLAST Premier Fall Finals.

B1t сыграл за NAVI на первой карте противостояния с датским коллективом Astralis. Украинская организация проиграла Inferno со счётом 14:16, а сам 17-летний Ваховский закончил игру со счетом 13-24, его рейтинг – 0,62.

«Проявите некоторое уважение к B1t — дебютная игра, и сразу же в соперниках тир-1 команда. При этом карта была очень близкой», — написал Костылев на своей странице в «Твиттере».

На Inferno B1t выступал вместо Егора flamie Васильева. На последовавших следом Nuke и Dust 2 в состав NAVI вернулся flamie — NAVI выиграли обе карты и начали турнир с победы.

CS:GO BLAST Premier: Fall 2020. Finals. 1/4 финала (верхняя сетка)
08 декабря 2020, вторник. 23:40 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 1
Astralis
17-летний B1t извинился за неудачный дебют в основном составе NAVI по CS:GO
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