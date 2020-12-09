S1mple вступился за новичка NAVI B1t после его неудачного дебюта в матче с Astralis

Лидер состава NAVI по Counter Strike: Global Offensive Александр s1mple Костылев поддержал новичка команды Валерия B1t Ваховского, который дебютировал за «рождённых побеждать» в качестве шестого игрока в первом матче BLAST Premier Fall Finals.



B1t сыграл за NAVI на первой карте противостояния с датским коллективом Astralis. Украинская организация проиграла Inferno со счётом 14:16, а сам 17-летний Ваховский закончил игру со счетом 13-24, его рейтинг – 0,62.



«Проявите некоторое уважение к B1t — дебютная игра, и сразу же в соперниках тир-1 команда. При этом карта была очень близкой», — написал Костылев на своей странице в «Твиттере».



На Inferno B1t выступал вместо Егора flamie Васильева. На последовавших следом Nuke и Dust 2 в состав NAVI вернулся flamie — NAVI выиграли обе карты и начали турнир с победы.