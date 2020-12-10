Мэддисон обновил личный рекорд по зрителям на стриме во время трансляции Cyberpunk 2077

Российский стример Илья Мэддисон Давыдов обновил пиковый онлайн на личной трансляции на Twitch. Случилось это на трансляции Cyberpunk 2077 — за прохождением Ильёй видеоигры единовременно наблюдало 36 тыс. человек. Предыдущим рекордом Мэддисона было 16,8 тыс. зрителей.



Доступ к Cyberpunk 2077 Давыдов получил раньше других игроков. Стример резко изменил мнение о новом тайтле от CD Projekt RED и заявил, что он «будет хитом на все времена». Ранее стример критично отозвался о Cyberpunk 2077, заявив, что игру не стоит выпускать до 2023 года.



Напомним, 27 октября разработчики сообщили о переносе релиза Cyberpunk 2077 с ноября на начало декабря. Это был уже третий перенос с начала года. Игра должна была выйти 16 апреля, однако выпуск отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения со смертельными угрозами.