Мэддисон кардинально изменил мнение о Cyberpunk 2077

Российский видеоблогер и стример Илья Maddyson Давыдов резко изменил мнение об игре Cyberpunk 2077, которая официально выйдет послезавтра, 10 декабря.

«Cyberpunk 2077 выглядит на всех сливах и обзорах просто отлично. По ходу, дурачки с говёнными приставками какие-то альфа-версии показывали до этого. На ПК это будет пушечная игра и технически, и по содержанию», — написал он в своём «твиттере».

Ранее Мэддисон критично отзывался о Cyberpunk 2077. Он заявлял, что игру не стоит выпускать до 2023 года.

Напомним, 27 октября разработчики сообщили о переносе релиза Cyberpunk 2077 с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения с угрозами смерти.

Релиз игры состоится в одно время с остальными странами. 10 декабря Cyberpunk 2077 выйдет одновременно на PC и консолях старого поколения: PlayStation 4 и Xbox One.