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В российском PS Store началась распродажа игр в честь церемонии The Game Awards 2020

В российском PS Store началась распродажа игр в честь церемонии The Game Awards 2020
Киберспорт 0

В PS Store стартовала новая распродажа. Она приурочена к церемонии The Game Awards 2020.

Распродажа в PS Store продлится до 15 декабря. Самые интересные предложения:

Все предложения доступны по следующей ссылке.

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