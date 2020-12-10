В российском PS Store началась распродажа игр в честь церемонии The Game Awards 2020

В PS Store стартовала новая распродажа. Она приурочена к церемонии The Game Awards 2020.

Распродажа в PS Store продлится до 15 декабря. Самые интересные предложения:

Все предложения доступны по следующей ссылке.