В российском PS Store началась распродажа игр в честь церемонии The Game Awards 2020
В PS Store стартовала новая распродажа. Она приурочена к церемонии The Game Awards 2020.
Распродажа в PS Store продлится до 15 декабря. Самые интересные предложения:
- FIFA 21 Beckham Edition для PS4 и PS5 — 2547 рублей (вместо 4899)
- FIFA 21 издание Champions PS4 и PS5 — 2699 (вместо 5999)
- Watch Dogs: Legion PS4 и PS5 — 2924 (вместо 4499)
- Yakuza: Like a Dragon — 2799 (вместо 3499)
- DOOM Eternal Стандартное издание — 1319 (вместо 3999)
- GTA V Premium Online Edition — 1196 (вместо 2849)
- Mafia: Definitive Edition — 1949 (вместо 2599)
- NBA 2K21 — 2099 (вместо 4999)
- UFC 4 — 2939 (вместо 4899)
- NHL 21 — 2351 (вместо 4899)
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 1619 (вместо 4499)
- Resident Evil 3 — 1154 (вместо 3499)
- Resident Evil 2 — 919 рублей (вместо 2299)
Все предложения доступны по следующей ссылке.
Рекомендуем вам
- 10 декабря 2020
-
19:23
-
18:46
-
17:18
-
17:13
-
16:03
-
15:20
-
12:24
-
11:31
-
11:28
-
00:28
-
00:05
- 9 декабря 2020
-
21:52
-
20:32
-
19:59
-
19:08
-
17:49
-
17:26
-
14:46
-
12:36
-
00:57
-
00:33
- 8 декабря 2020
-
22:47
-
19:28
-
17:56
-
17:46
-
17:07
-
16:10
-
15:34
-
13:12
-
12:53
-
12:35
-
11:58
-
00:05
- 7 декабря 2020
-
22:51
-
22:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам