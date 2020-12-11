Анонсирована ARK 2 — в первом ролике игры снялся Вин Дизель

Продолжение приключенческой игры с элементами выживания Ark: Survival Evolved было официально анонсировано на церемонии награждения лучших игр года — The Game Awards 2020. В съёмках первого трейлера игры принял участие известный актёр Вин Дизель.

Видео опубликовано на YouTube-канале Gamer's Little Playground.

Новая игра получила название Ark II. Помимо самой игры, будет выпущен анимационный фильм по мотивам вселенной, в котором снимутся такие известные актёры, как Курт Рассел, Эллен Пейдж, Дэвид Теннант и другие. Дата релиза игры и анимационного фильма не сообщается.

Ark: Survival Evolved была выпущена в 2017-м студией Wildcard. В этой приключенческой игре игроки оказываются выброшенными на заполненном динозаврами острове. Для выживания нужно охотиться, собирать урожай, осваивать ремесло, исследовать технологии и строить убежище.