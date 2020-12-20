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Twitch начал автоматически удалять в чате слова на букву N

Twitch начал автоматически удалять в чате слова на букву N
Киберспорт 0
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Журналист и инсайдер Род Slasher Бреслау сообщил, что Twitch начал автоматически удалять слова на букву N, которые используются пользователями для обозначения темнокожих людей.

«Поздравляю всех чёрных стримеров, которым теперь придётся вручную добавлять остальные 999 вариантов и буквенных комбинаций N-слова в AutoMod. Далеко не факт, что Twitch сделал что-то хорошее. К этому просто привели недавние печальные обстоятельства. Если же вы злы от того, что больше не сможете спамить слово на N, у вас всё ещё есть YouTube», — сказал Род в «Твиттере».

Ранее Twitch запретил использование слов «симп», «инцел» и «девственник». Представители компании объяснили, что будут блокировать пользователей, только если эти выражения будут применены в качестве оскорбления, а не шутки. Новые правила пользовательского соглашения вступят в силу 22 января 2021 года.

Twitch запретит чрезмерное использование слов «симп», «инцел» и «девственник»
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