Sony выпустит в 2021 году от 16 до 18 млн единиц PlayStation 5

Sony поставила 3,4 млн устройств PlayStation 5 за первые четыре недели продаж, что является самым высоким показателем в истории PlayStation. Согласно информации от Digitimes, в 2021 году компания планирует увеличить поставки и отгрузить от 16 до 18 млн единиц консоли.
Ранее журналисты зарубежного онлайн-издания bloomberg.com сообщали, что Sony была вынуждена увеличить производство PlayStation 5, чтобы удовлетворить высокий спрос на консоль. Ранее Sony планировала выпустить от 5 млн до 6 млн устройств PS5 к концу марта 2021 года.
Российский розничный магазин «М.Видео» сообщил, что поступившая к ним новая партия PlayStation 5 была раскуплена за считанные минуты. В магазине рассчитывают, что в следующем году им удастся получить больше консолей, чтобы удовлетворить спрос всех покупателей.
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