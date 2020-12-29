Новая партия PlayStation 5 была раскуплена в российском магазине за считаные минуты

Российский розничный магазин «М.Видео» сообщил, что поступившая к ним новая партия PlayStation 5 была раскуплена за считаные минуты. В магазине рассчитывают, что в следующем году им удастся получить больше консолей, чтобы удовлетворить спрос всех покупателей.

«Друзья, как мы и обещали, сегодня днём было выпущено ограниченное количество консолей в продажу. Спрос на них чрезвычайно высок, поэтому разобрали их за считаные минуты. Заказы можно было оформить через контактный центр, в мобильном приложении и магазинах. Те заказы, которые вы оформили сегодня, мы в срочном порядке обрабатываем: отсеиваем перекупщиков, разбираемся с возникающими ошибками, формируем и отравляем их в магазины. Те единичные заказы, которые были оформлены в первую и вторую волны, но по каким-то причинам до сих пор не были доставлены, — пишите их номера нам в личные сообщения. Мы постараемся выяснить детали и ответить», — сообщили в магазине.

Напомним, стоимость PS5 с дисководом составляет 46 990 рублей. Без — 37 990 рублей.