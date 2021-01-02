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Забаненный на Twitch Evelone признан самым популярным русскоязычным стримером года

Забаненный на Twitch Evelone признан самым популярным русскоязычным стримером года
Киберспорт / Dota 2 0
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24-летний Вадим Evelone Казаков возглавил рейтинг самых популярных русскоязычных стримеров 2020 года. Соответствующая статистика опубликована на странице «ВКонтакте» Twitch News.

На трансляциях Evelone зрители в 2020 году провели более 30 млн часов. В мировом рейтинге он занимает 39-е место.

Вторым в русскоязычном сегменте стал приятель Evelone по трансляциям Егор buster Бустеренко. Его общий онлайн составил более 22 млн часов. Третьим стал Влад Silvername Синотов — профессиональный игрок в Hearthstone, член команды Team Spirit (20,6 млн часов).

В рейтинг также попали Stray228, Илья Maddyson Давыдов, Андрей Dread Голубев и другие популярные стримеры.

Интересно, что 15 декабря 2020 года стало известно о перманентной блокировке Evelone на Twitch. После этого Казаков принял решение продолжить вести трансляции в YouTube.

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