Забаненный на Twitch Evelone признан самым популярным русскоязычным стримером года

24-летний Вадим Evelone Казаков возглавил рейтинг самых популярных русскоязычных стримеров 2020 года. Соответствующая статистика опубликована на странице «ВКонтакте» Twitch News.



На трансляциях Evelone зрители в 2020 году провели более 30 млн часов. В мировом рейтинге он занимает 39-е место.



Вторым в русскоязычном сегменте стал приятель Evelone по трансляциям Егор buster Бустеренко. Его общий онлайн составил более 22 млн часов. Третьим стал Влад Silvername Синотов — профессиональный игрок в Hearthstone, член команды Team Spirit (20,6 млн часов).



В рейтинг также попали Stray228, Илья Maddyson Давыдов, Андрей Dread Голубев и другие популярные стримеры.



Интересно, что 15 декабря 2020 года стало известно о перманентной блокировке Evelone на Twitch. После этого Казаков принял решение продолжить вести трансляции в YouTube.