Пользователь под никнеймом JoeBuck80 на форуме Gamespot рассказал, что Cyberpunk 2077 в полноценном виде выйдет только в июне 2021 года.
Другая информация из поста инсайдера:
— Разработчики выпустили незаконченный проект из-за сильного давления инвесторов.
— Два новых патча должны выйти в середине марта.
— Моральный дух разработчиков упал из-за огромного количества гневных сообщений и запросов на возврат денег.
— В общей сложности из игры вырезали 50 тысяч строк кода, две сюжетные линии, значительную часть подземной части (метрополитена) и канализации.
— Общий размер вырезанного контента составляет 160 Гб.
— Вырезанные квесты могут появиться в ближайших бесплатных дополнениях.
Разработчики хотят вернуть оригинальный облик игры из 2018 года. Именно эта версия, по их мнению, являлась законченной, а нынешняя содержит лишь обрезки той версии.
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