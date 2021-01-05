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Cyberpunk 2077 в полноценном виде выйдет только в июне 2021 года

Cyberpunk 2077 в полноценном виде выйдет только в июне 2021 года
Киберспорт 0
Аудио-версия:

Пользователь под никнеймом JoeBuck80 на форуме Gamespot рассказал, что Cyberpunk 2077 в полноценном виде выйдет только в июне 2021 года.

Другая информация из поста инсайдера:

— Разработчики выпустили незаконченный проект из-за сильного давления инвесторов.

— Два новых патча должны выйти в середине марта.

— Моральный дух разработчиков упал из-за огромного количества гневных сообщений и запросов на возврат денег.

— В общей сложности из игры вырезали 50 тысяч строк кода, две сюжетные линии, значительную часть подземной части (метрополитена) и канализации.

— Общий размер вырезанного контента составляет 160 Гб.

— Вырезанные квесты могут появиться в ближайших бесплатных дополнениях.

Разработчики хотят вернуть оригинальный облик игры из 2018 года. Именно эта версия, по их мнению, являлась законченной, а нынешняя содержит лишь обрезки той версии.

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