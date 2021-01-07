В дом известного стримера во время трансляции ворвался спецназ

На канале iLootGames в «твиттере» разместили видео, где демонстрируется, как известный стример и профессиональный игрок в Apex Legends Филипп «ImperialHal» Дозен стал жертвой «сваттинга» (ложный донос и вызов спецназа по адресу оппонентов во время прямых эфиров с целью создания для них трудностей. – Прим. «Чемпионата»). Произошедшее вызвало немалое беспокойство у зрителей и партнёров по команде.

Видеозапись можно посмотреть на канале iLootGames в «твиттере».

В ходе стрима Филипп услышал, как кто-то выламывает дверь. Он отошёл, чтобы проверить, что происходит. В результате на камеру был записан разговор со стражами закона. Они потребовали от стримера поднять руки и лечь на пол. Уже через несколько минут он вернулся к компьютеру. Как сообщил Дозен, что правоохранители не проявляли грубости.