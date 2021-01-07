В дом известного стримера во время трансляции ворвался спецназ

На канале iLootGames в «твиттере» разместили видео, где демонстрируется, как известный стример и профессиональный игрок в Apex Legends Филипп «ImperialHal» Дозен стал жертвой «сваттинга» (ложный донос и вызов спецназа по адресу оппонентов во время прямых эфиров с целью создания для них трудностей. – Прим. «Чемпионата»). Произошедшее вызвало немалое беспокойство у зрителей и партнёров по команде.
Видеозапись можно посмотреть на канале iLootGames в «твиттере».
В ходе стрима Филипп услышал, как кто-то выламывает дверь. Он отошёл, чтобы проверить, что происходит. В результате на камеру был записан разговор со стражами закона. Они потребовали от стримера поднять руки и лечь на пол. Уже через несколько минут он вернулся к компьютеру. Как сообщил Дозен, что правоохранители не проявляли грубости.
- 7 января 2021
-
01:18
-
01:03
-
00:46
- 6 января 2021
-
19:11
-
17:55
-
00:10
- 5 января 2021
-
22:56
-
21:41
-
21:10
-
20:48
-
17:07
-
15:49
-
11:54
-
11:27
- 4 января 2021
-
18:20
-
17:38
-
16:36
-
14:35
- 3 января 2021
-
23:11
-
02:10
-
01:41
-
00:57
- 2 января 2021
-
22:39
-
16:45
-
12:00
- 1 января 2021
-
16:22
-
11:51
- 31 декабря 2020
-
19:37
-
13:31
-
12:05
-
11:27
- 30 декабря 2020
-
23:34
-
21:40
-
21:15
-
20:46