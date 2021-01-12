«Ура! Я не сдохну!» Последние слова Бейсовского, умершего от последствий коронавируса

Последними словами в Сети видеоблогера Дениса Бейсовского, скончавшегося от последствий коронавируса, была реплика «Ура! Я не сдохну!».

Напомним, Бейсовский испытывал проблемы с покупкой лекарств, необходимых для лечения коронавируса. Он просил приобрести лекарства другого видеоблогера Игоря Асанова, в переписке с которым и употребил эту фразу.

«Тонна времени возни и 2 тыс. на таксо, чтобы купить таблеток за 40 руб. Асанов — мой герой! Лучей добра ему от меня передайте потом», — писал он в «Твиттере».

Посмотреть пост с перепиской можно в «твиттере» Бейсовского.

В конце декабря Бейсовский был госпитализирован после заражения коронавирусом. Блогер перенёс болезнь в тяжёлой форме, так как страдал хроническим бронхитом. Он скончался вчера, 11 января.