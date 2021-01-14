Мэддисон: Cyberpunk 2077 — беспонтовый проект. Лучше сделайте «Ведьмака-4»

Российский видеоблогер и стример Илья Maddyson Давыдов скептически отнёсся к попыткам студии CD Project исправить большое количество багов в Cyberpunk 2077. По его словам, игру уже не исправить.
«Не понимаю, зачем CD Project собирается что-то там исправлять в Cyberpunk 2077. Отменить все патчи и DLC и вперёд делать новую игру! Эту уже все прошли. Кинцо на 15 часов + 15 ч. побочек и 30 ч. вышек. Не нужны ей патчи и DLC. А если пытаться довести игру до состояния обещаний — её надо заново делать.
Я реально считаю, что чем быстрее забрасываешь такие беспонтовые проекты, тем лучше. Можно убить кучу сил, времени и нервов, а всё равно будет говно, хотя бы потому, что оно уже засохнет от старости к моменту выхода исправлений/контента. Лучше сделать „Ведьмака-4“ или типа того», — написал стример на своей странице в «Твиттере».
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