Серверы EA не выдержали бесплатной раздачи Star Wars: Battlefront II в Epic Games Store

У игроков возникли проблемы с доступом к мультиплееру Star Wars: Battlefront II из-за бесплатной раздачи игры в Epic Games Store, сообщает PC Gamer.

Игроки не могут присоединиться к мультиплееру из-за ошибок с кодами 623, 918 и 721, которые указывают на отсутствие соединения с серверами EA. В «Твиттере» компания признала наличие проблем с подключением, возникших из-за наплыва игроков и значительной нагрузки на серверы, а позже сообщила, что неполадки были устранены. В ответ на это пользователи оставили множество сообщений, что проблема с подключением к мультиплееру по-прежнему остаётся и на данный момент в игре доступен только одиночный режим.

Бесплатно получить игру в Epic Games Store можно до 21 января.