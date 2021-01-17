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Серверы EA не выдержали бесплатной раздачи Star Wars: Battlefront II в Epic Games Store

Серверы EA не выдержали бесплатной раздачи Star Wars: Battlefront II в Epic Games Store
Киберспорт / Другие игры 0

У игроков возникли проблемы с доступом к мультиплееру Star Wars: Battlefront II из-за бесплатной раздачи игры в Epic Games Store, сообщает PC Gamer.

Игроки не могут присоединиться к мультиплееру из-за ошибок с кодами 623, 918 и 721, которые указывают на отсутствие соединения с серверами EA. В «Твиттере» компания признала наличие проблем с подключением, возникших из-за наплыва игроков и значительной нагрузки на серверы, а позже сообщила, что неполадки были устранены. В ответ на это пользователи оставили множество сообщений, что проблема с подключением к мультиплееру по-прежнему остаётся и на данный момент в игре доступен только одиночный режим.

Бесплатно получить игру в Epic Games Store можно до 21 января.

В Epic Games Store бесплатно раздают Star Wars: Battlefront II
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