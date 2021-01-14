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Star Wars: Battlefront 2: как бесплатно скачать игру с Epic Games Store, инструкция

В Epic Games Store бесплатно раздают Star Wars: Battlefront II
Киберспорт / Другие игры 0
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В Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Star Wars: Battlefront II: праздничное издание.

Для того чтобы забрать Star Wars: Battlefront II бесплатно, нужно скачать и установить Epic Games Launcher. Далее — создать учётную запись Epic Games. Вы можете сделать это на сайте магазина. Star Wars: Battlefront II можно получить на главной странице магазина, в разделе «Бесплатные игры», просто кликнув на изображение игры. Затем справа от описания игры нажмите «Получить».

Если вы заходите в магазин впервые, то разработчик попросит вас пройти аутентификацию для защиты вашего аккаунта. Для этого необходимо привязать свой аккаунт к почте или подключить Google Authenticator. Далее запустите приложение Epic Games Launcher. После того как приложение откроется, пройдите в раздел «Библиотека». Игра будет доступна для загрузки.

Праздничное издание (Celebration Edition) Star Wars Battlefront II содержит помимо базовой игры более 25 обликов героев, более 125 появлений солдат и подкреплений, более 100 эмоций и реплик героев и бойцов, более 70 победных поз героев и солдат.

Вышедшее 29 апреля обновление «Битва за Скариф» для Star Wars Battlefront II стало последним крупным апдейтом игры. После этого поддержка игры была прекращена. Фанаты серии даже создали петицию, в которой просили продолжить поддержку игры новым контентом. Они даже были готовы платить за обновления, хотя до этого все обновления были бесплатными.

Минимальные системные требования Star Wars: Battlefront II

ОС: 64-битная система Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10
Процессор: AMD FX 6350 / Intel Core i5 6600K
Память: 8 ГБ ОЗУ
Видеокарта: Radeon HD 7850 2 ГБ / GeForce GTX 660 2 ГБ
Сеть: интернет-соединение 512 Кбит/с или быстрее
Место на жёстком диске: 60 ГБ

Рекомендуемые системные требования Star Wars: Battlefront II

ОС: 64-битная система Windows версии 10 и выше
Процессор: AMD FX 8350 / Intel Core i7 6700 или аналогичный
Память: 16 ГБ ОЗУ
Видеокарта: Radeon RX 480 4 ГБ / GeForce GTX 1060 3 ГБ
Место на жёстком диске: 60 ГБ

Star Wars Battlefront II можно будет бесплатно скачать в Epic Games Store 14 января
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